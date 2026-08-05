La Tribu empata serie tras vencer a Los Córdova: 4-3

En dramático juego que se definió en extrainnings, La Tribu derrotó a Los Córdova por apretada pizarra de 4 carreras contra 3 y emparejó la serie por el campeonato en la categoría estelar de la Liga Nocturna de Softbol del Oriente.

Un sólido relevo de José Vázquez y un productivo turno de Jair Moreno le valieron a La Tribu para conseguir una victoria vital en la búsqueda del campeonato.

El martes por la noche en el Parque "Zurdo" Vielma, Los Córdova parecían enfilados a la segunda victoria de la serie después de tomar una considerable ventaja en el cierre de la tercera tanda. Arturo García inició el rally, le siguió Armando García y posteriormente timbró Juan Reyna para poner el score 3-0.

En la tercera tanda, José Vázquez relevó al abridor Miguel Medina para contener al ataque de la dinastía. Por su parte, Jesús Cázares y el mismo Vázquez timbraron en la sexta entrada para recortar la diferencia, mientras que Manuel Leija anotó en la séptima para nivelar los cartones y obligar a los extrainnings.

Ya en la octava tanda, Jair Moreno conectó un elevado hacia el jardín izquierdo y se sacrificó para que Jesús Martínez llegara al plato con la carrera que le dio la ventaja a La Tribu, mientras que en el cierre del mismo capítulo, Vázquez se fajó en el centro del diamante para evitar daño y consumar la remontada, agenciándose el éxito ante Edgar Betancourt. La serie final continuará del próximo martes, con el tercero y decisivo encuentro.