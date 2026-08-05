Chinchampú vence a SSN Jr.: avanza en el Torneo de Copa

El equipo de Chinchampú reservó un lugar en la segunda fase del Torneo de Copa tras imponerse ante SSN Jr. por la mínima diferencia de 3 goles a 2, dentro de la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol.

En encuentro intenso y reñido que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva, la escuadra rojinegra se repuso de una tempranera desventaja y armó la remontada antes del descanso de medio tiempo para quedarse con el pase a la siguiente ronda del certamen copero.

El cronómetro marcaba el primer minuto cuando Daniel Flores mandó el esférico a la red y adelantó a SSN. El partido parecía complicársele a la escuadra Chinchampú, pero Jonathan Orozco apareció al minuto 17 con un gol que emparejó el marcador y levantó anímicamente a los suyos.

Después, Angel Rodríguez inició la voltereta con una anotación al 30´, mientras que Fernando García marcó al 37´ para poner los cartones 3-1 y encaminar a Chinchampú al triunfo. A SSN ya no le alcanzó más que para recortar la distancia con un solitario gol de Santiago Rodríguez, quien cerró el marcador con un tanto al 83´.

Con este resultado, Chinchampú selló su pase a la siguiente llave del Torneo de Copa, donde se cruzará con la escuadra de Bucaneros.