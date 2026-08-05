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Chinchampú vence a SSN Jr.: avanza en el Torneo de Copa

El equipo de Chinchampú se repuso de una desventaja inicial para asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 05 agosto, 2026 - 05:23 p.m.
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El equipo de Chinchampú reservó un lugar en la segunda fase del Torneo de Copa tras imponerse ante SSN Jr. por la mínima diferencia de 3 goles a 2, dentro de la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol.

En encuentro intenso y reñido que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva, la escuadra rojinegra se repuso de una tempranera desventaja y armó la remontada antes del descanso de medio tiempo para quedarse con el pase a la siguiente ronda del certamen copero.

El cronómetro marcaba el primer minuto cuando Daniel Flores mandó el esférico a la red y adelantó a SSN. El partido parecía complicársele a la escuadra Chinchampú, pero Jonathan Orozco apareció al minuto 17 con un gol que emparejó el marcador y levantó anímicamente a los suyos.

Después, Angel Rodríguez inició la voltereta con una anotación al 30´, mientras que Fernando García marcó al 37´ para poner los cartones 3-1 y encaminar a Chinchampú al triunfo. A SSN ya no le alcanzó más que para recortar la distancia con un solitario gol de Santiago Rodríguez, quien cerró el marcador con un tanto al 83´.

Con este resultado, Chinchampú selló su pase a la siguiente llave del Torneo de Copa, donde se cruzará con la escuadra de Bucaneros.

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