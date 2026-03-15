Acereros de Monclova gana 4-2 a Sultanes de Monterrey en pretemporada

Con un line up plagado de jóvenes, los Acereros de Monclova sostuvieron ayer su primer juego de pretemporada rumbo a la edición 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, al recibir a Sultanes de Monterrey en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

El manager Juan Gabriel Castro le dio la oportunidad de mostrarse a un grupo de los prospectos que iniciaron la primera etapa de entrenamientos en febrero pasado, reforzado con sólidos novatos como Bryan Corral, Elvin Carrillo, Carlos Tirado.

Miguel Palos, Abiam Cruz, Mauricio Ledesma, Oscar Jiménez, Pedro Hernández y el lanzador monclovense Amilcar Carreón completaron la primera alineación de la Furia Azul en el primer duelo de preparación, ante una considerable cantidad de aficionados que se dieron cita desde temprana hora en el "horno más grande de México".

Por el lado de Sultanes, destacó la alineación del monclovense Héctor Jacquez, quien fue enviado por Henry Blanco a cubrir el bosque central. Al final, los Acereros iniciaron su camino hacia la Temporada 2026 con un triunfo de 4-2 sobre los Fantasmas Grises.