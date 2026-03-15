La Salle aplasta a Tuzos 5-0 en la Copa Xochipilli: Parque 1

El conjunto de La Salle combinó una ofensiva arrolladora y una zaga impasable para fraguar una holgada victoria de 5-0 sobre Tuzos, sumando 3 puntos más a su cuenta en la categoría Cascarón de la Copa Xochipilli.

En encuentro que se escenificó en la cancha del Parque 1, dentro de la fecha 2 del rol normal, la oncena lasallista practicó un fútbol dinámico y contundente, y no tuvo mayores complicaciones para imponerse ante unos Tuzos que encararon el compromiso con apenas 10 jugadores.

César Medina fue el principal artífice de la ventaja de La Salle al despacharse con un par de anotaciones, mientras que Bastian Ríos, Víctor Chairez y Leonardo Delgado lo secundaron con un tanto para darle tintes de goleada al resultado.

La Salle mostró un fútbol dinámico y efectivo, destacando la actuación de César Medina con dos goles. El equipo se mostró superior en todo momento, aprovechando la ventaja numérica que les otorgó la situación de Tuzos, quienes jugaron con un jugador menos.

En otro encuentro, Rayados y Club Calor protagonizaron uno de los partidos más reñidos de la segunda jornada, dentro de la categoría Cascarón, y dividieron puntos con un cerrado empate a un gol en la cancha del Parque 1. El conjunto caliente dominó la primera parte y tomó la iniciativa en el marcador con un gol de Maximiliano Galván, sin embargo, en el complemento vino la respuesta de Rayados que le alcanzó para nivelar los cartones con una anotación de Gabriel Soria, para sellar la división de honores.