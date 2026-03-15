Isaac Del Toro gana el Tirreno Adriático: primer mexicano en lograrlo

.- El mexicano Isaac Del Toro (UAE) amarró el 'Tridente' de campeón de la Tirreno Adriático con una exhibición en la etapa reina de la 'Carrera de los dos mares', vencedor tras un ataque en el ascenso final con el que dejó por detrás al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA).

Salvo sorpresa mayúscula en la etapa final del domingo, sin dificultad, Del Toro levantará el 'Tridente' por vez primera en su carrera. Su exhibición durante toda la semana bien lo merece, aunque su gestión de la última etapa es lo que quedará en el recuerdo de esta edición.

Porque cuando pareció no tener fuerza en el segundo ataque de Pellizzari en los metros finales, cuando no respondió de inmediato a la provocación del italiano, simplemente dejó claro que estaba esperando al momento justo para dar un doble golpe, para ganar la etapa más exigente y amarrar el título de campeón con una lanzada al alcance de unos pocos.

Se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino (3km con 8,8% y picos del 18%) y superó a su amigo Pellizzari para batirse en el duelo final con Jorgeson. El resultado, otro pequeño cambio de ritmo y brazos en alto en solitario en la meta para conquistar 42 segundos de ventaja en la general con su principal perseguidor, el propio Pellizzari, y uno más sobre Jorgenson, sus grandes rivales esta semana.

Diego Pablo Sevilla, rey de la montaña

Por segunda etapa consecutiva, la fuga inicial hizo mucho daño. En una jornada preparada para montañistas, dura por su exigencia desde el inicio con el ascenso al Sasotetto apenas a 50 kilómetros del inicio, Muhlberger y Braz Afonso consiguieron marcharse en solitario hasta casi los últimos momentos.

Se formó primero un grupo de siete corredores. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Walter Calzoni (Pinarello Q36.5), Timo Kielich (Visma) y Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se atrevieron pese a la dificultad de la etapa.

Y llegaron con casi 4 minutos de ventaja respecto a un pelotón tranquilo justo al inicio del ascenso al Sasotetto, con el Valico di Santa Maria Maddalena (13,1 km al 7,3%), el más icónico de esta 'Carrera de los dos mares' y el más exigente, conquistado por Timo Kielich.

El belga sumó 15 puntos en la clasificación por una 'Maglia Verde' ya sentenciada, en manos oficialmente del español Diego Pablo Sevilla (Polit VisitMalta), campeón de la montaña sin discusión, autor de varias escapadas en las primeras etapas que le permitieron llegar holgado a esta, siempre vestido de verde.

Superada la mayor subida de la edición en el inicio de la jornada, llegó la verdadera dificultad con la triple subida al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino con toda esa fatiga en las piernas.

Exhibición y 'Tridente' para Del Toro

Con los fugados todavía al mando, fue el galo Julian Alaphilippe (Tudor) el que agitó al grupo. Elevó el ritmo e incitó al pelotón a empezar la remontada.

Recogió el testigo el ecuatoriano Richard Carapaz (EF). Tras una Tirreno Adriático muy discreta, lanzó el ataque en busca de los escapados, divididos en ese punto en dos grupos a 55 km de la meta, con Braz Afonso y Mühlberger por delante, seguidos por Ganna, Calzoni, Kielich y Silva. Dejó Carapaz por el camino a Albanese, descolgado de la fuga inicial de la que formó parte.

Consiguió dar caza Carapaz al grupo de perseguidores, pero nada más. A falta de 37 kilómetros a la meta, la persecución se reunió con el grupo. Quedaron de nuevo los dos al mando: Braz Afonso y Muhlberger. Duraron al frente casi hasta el final. El pelotón los neutralizó justo antes de la última subida.

Ahí los gallos se pusieron al mando. El irlandés Ben Healy (EF Education) se marchó en solitario por unos metros. Pellizzari fue el primero en responder, provocando la reacción de Del Toro. Se mantuvo al frente Healy mientras que el esloveno Primoz Roglic tomó el relevo de su compañero Pellizzari, que recuperó fuerzas para lanzar otro ataque a un kilómetro, en plena subida.

No respondió Del Toro. Pareció por un momento fuera. Miró en varias ocasiones el italiano atrás, casi incrédulo. El mexicano solo estaba esperando el momento justo. Llegó a falta de 600 metros. Apagó la ilusión de Pellizzari y no dio opción a Jorgenson, superado incluso en la meta por el danés Tobias Halland Johannessen (Uno-X), segundo.

La séptima etapa pondrá el broche de oro a esta Tirreno Adriático entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, sin apenas dificultad, plana en su mayoría, perfecta para que Del Toro luzca la 'Maglia Azzurra' y levante el 'Tridente' que ya tiene en sus manos.

Del Toro: "Estoy muy orgulloso, pero quiero terminar el trabajo"

El mexicano Isaac Del Toro celebró su victoria en la sexta etapa y aseguró que está "muy orgulloso", aunque concentrado aún en terminar "el trabajo" el último día.

"Hemos estado todos muy cerca hoy, pero ha sido muy bonito. Estoy muy contento, aunque tengo también sentimientos encontrados; es un poco extraño. Se la dedico a mis compañeros y a todo el equipo. Han hecho todo el trabajo y estoy muy orgulloso de estar aquí", declaró tras su victoria.

Del Toro, salvo sorpresa mayúscula en la última etapa, sin apenas dificultad, se convertirá en el primer mexicano en levantar el 'Tridente' de campeón de la Tirreno Adriático.

"No estaba seguro de poder hacerlo, ha sido muy duro. Sabía que Pellizzari era muy duro. No quería dejarle irse mucho, así que intenté tenerle cerca, pero ha sido muy duro", dijo.

Y aclaró que sigue concentrado para poder terminar el trabajo en la última jornada.

"Los últimos años ha sido así, con una etapa final para velocistas. Veremos cómo va. Quiero terminar mi trabajo", sentenció.

Isaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates XRG, gana la 6.ª etapa de la carrera ciclista Tirreno-Adriático pie