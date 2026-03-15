Rangers de Frontera vencen 17-3 a Royals en emocionante partido

Con ataques tempraneros de 6 carreras, los Rangers de Frontera labraron un abultado triunfo por pizarra de 17-3 sobre la novena de Royals, al enfrentarse en la categoría Moyote de la Liga de Béisbol Furiazul, dentro de la serie 28 del calendario regular.

En la parte alta del primer episodio, Armando Garza pegó jonrón con Jonathan García por delante para sumar las primeras 2 rayitas a la cuenta de los vigilantes. Después timbraron Eduardo Vázquez, Emiliano García, Mateo Carrillo y Andrés Delgado para cerrar la primera tanda con una ventaja de 6-0.

Para el segundo episodio, el conjunto fronterense amplió la diferencia con otra producción de 6 anotaciones, destacando Santiago Briones y Matías Rodríguez con un par de producciones, respectivamente; por su parte, los Reales reaccionaron en el fondo de la segunda tanda y lograron descontar con timbres de Emiliano Barrera y Josafat Mata.

Sin embargo, los Rangers no se conformaron y fueron por más en la tercera entrada, despegándose nuevamente con una triple producción elaborada por Erick Rodríguez, Matías Zapata y Lennin Cisneros, mientras que en el quinto rollo aparecieron Gerardo Ruiz y el mismo Rodríguez con un par de carreras que le pusieron el cerrojo al triunfo, a la vez que los Royals recortaron en el cierre del mismo capítulo con un solitario timbre de Martín Montoya.

En el montículo, Edwin Vázquez tuvo una labor de 2.3 innings sin aceptar hit ni carrera, concedió 5 boletos y recetó 6 ponches, para agenciarse el acierto ante el abridor Joel Barrera, mientras que Santiago Briones bateó de 4-2 con 3 remolques para comandar la ofensiva fronterense.