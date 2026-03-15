Rodolfo Amador se une a Acereros de Monclova para la pretemporada 2026

El tercera base Rodolfo Amador se incorporó a los trabajos de pretemporada de los Acereros de Monclova con la motivación de llegar en óptimas condiciones al arranque de la Liga Mexicana de Béisbol 2026, campaña en la que se perfila como uno de los jugadores de mayor experiencia dentro del roster de la Furia Azul.

Con 33 años de edad, el pelotero originario de Loreto, Baja California, se prepara para disputar su octava temporada defendiendo la franela acerera, consolidado como uno de los referentes del club tanto dentro como fuera del diamante.

Al reportar al campamento, Amador expresó su agradecimiento por volver a Monclova y por llegar saludable para afrontar un nuevo reto en su carrera. "Agradecido con Dios primero por estar aquí, saludable; también agradecido con Dios por todas las aventuras que me hizo vivir en el 2025, un buen año aquí en Monclova", comentó el antesalista.

El "Lover Time" subrayó que la etapa de preparación es clave para encarar la temporada, por lo que su enfoque está puesto en el trabajo físico y mental para alcanzar su mejor nivel cuando arranque la campaña. "Ahorita la preparación es lo más importante: tratar de prepararnos física y mentalmente para hacer lo mejor que se pueda esta temporada y soñar con hacer un buen equipo primeramente", señaló.

Además de su aporte ofensivo y defensivo, Amador sabe que su experiencia será fundamental para respaldar a los jóvenes que buscan ganarse un lugar dentro del equipo. Durante los primeros entrenamientos, destacó la energía y el talento que ha observado en los peloteros más jóvenes de la organización. "Hablando de los jóvenes, ahorita que los vi batear los veo en unas condiciones bastante buenas. Felicidades a la organización por lo que están haciendo con ellos, les están dando un buen seguimiento. Me gusta la energía de ellos; también nos ayudan mucho a nosotros al ver el deseo, el hambre que tienen de llegar y también nos motivan a seguir haciéndolo bien", agregó.

Finalmente, el experimentado antesalista dedicó unas palabras a la afición acerera, a la que considera un elemento clave para el desempeño del equipo a lo largo de la temporada. "Yo creo que es parte fundamental para que nosotros podamos hacer cosas increíbles dentro del terreno de juego, y no queda más que decirles gracias", concluyó.