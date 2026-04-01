Selección de Irak logra su sueño mundialista al vencer a Bolivia

MONTERREY, NUEVO LEÓN — En una noche que quedará grabada en los anales del fútbol asiático, la selección de Irak se convirtió este martes 31 de marzo de 2026 en el último invitado a la Copa del Mundo. En un agónico y ríspido encuentro disputado en el Estadio Monterrey, el conjunto iraquí venció 2-1 a su similar de Bolivia en el repechaje intercontinental, desatando la euforia de sus aficionados y cerrando oficialmente la lista de las 48 naciones que competirán en la justa mundialista de este verano.

El triunfo de Irak sobre Bolivia representa un hito deportivo, ya que los "Leones de Mesopotamia" regresan a la máxima vitrina del fútbol tras décadas de ausencia, logrando su clasificación en una de las sedes mundialistas de México. El partido estuvo marcado por la intensidad física y la tensión de lo que estaba en juego; tras un primer tiempo sin anotaciones, la escuadra iraquí logró abrir el marcador mediante un remate de cabeza certero, aprovechando el desconcierto de la zaga sudamericana que no pudo contener el ímpetu de los asiáticos en los minutos finales.

[Imagen de los jugadores de Irak celebrando el gol de la victoria en el Estadio Monterrey]

A pesar del esfuerzo de la selección de Bolivia, que logró el empate momentáneo gracias a una jugada individual de alta factura, el destino favoreció a Irak. Cerca del silbatazo final, un contragolpe fulminante permitió que el delantero estrella iraquí sellara el 2-1 definitivo, provocando el estallido de júbilo en las gradas del "Gigante de Acero". Para Bolivia, el resultado es un golpe amargo que prolonga su ausencia en los mundiales, mientras que para Irak significa la validación de un proceso generacional que ha superado adversidades sociales y políticas para brillar en el deporte.

[Imagen de la desolación de los jugadores bolivianos tras el silbatazo final]

Analistas deportivos señalan que la clasificación de Irak en territorio mexicano añade un ingrediente cultural fascinante al Mundial 2026. Con el último boleto asegurado, la FIFA ha completado el cuadro de competencia, permitiendo que los organizadores en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y las sedes de Estados Unidos y Canadá inicien la logística final de grupos. El desempeño de Irak fue calificado como "heroico" por la prensa internacional, destacando su resistencia física frente a la altitud y el estilo de juego sudamericano.

Por su parte, el director técnico de Irak manifestó en conferencia de prensa que este logro es para el pueblo iraquí, asegurando que el equipo no viene al Mundial solo a participar, sino a competir con la misma garra mostrada en Monterrey. La afición local, que adoptó a ambos equipos durante la semana, brindó un respetuoso aplauso a los vencedores, reconociendo el nivel de espectáculo brindado en un partido donde no hubo mañana. La seguridad en el estadio reportó saldo blanco, a pesar de la alta tensión vivida durante los 90 minutos de juego.

Con Irak ocupando la última plaza disponible, el camino hacia la inauguración del Mundial 2026 está totalmente despejado. La selección asiática se preparará ahora para conocer a sus rivales de grupo en el sorteo final, mientras que Monterrey se confirma como una sede de cábala y grandes historias futbolísticas. El 31 de marzo de 2026 será recordado como el día en que el sueño mundialista de Irak se hizo realidad bajo el cielo de Nuevo León, completando el rompecabezas de la fiesta más grande del fútbol.