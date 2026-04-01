Cruz Azul logra victoria 2-1 ante Deportivo Barrey en el Apertura 2026

El Cruz Azul arrancó su andar en el Torneo Apertura 2026 con el pie derecho, sacando un apretado triunfo por la mínima diferencia de 2-1 sobre el Deportivo Barrey, en encuentro correspondiente a la categoría Primera "B" del fútbol fronterense.

La Máquina llegó prendida a su presentación y, tras descansar en la jornada inaugural, saltó a la cancha del Polonia en busca de sus primeros puntos de la campaña, los cuales consiguieron tras 90 minutos que se jugaron a la máxima intensidad.

Jared Aguilar abrió el camino con un tanto que desató la confianza, mientras que José Coronado amplió la ventaja con definición certera para sellar la victoria. Del otro lado, Alan Gaytán metió en la pelea al Deportivo Barrey con un gol que apretó el cierre, pero no fue suficiente para evitar su segundo tropiezo consecutivo en el torneo.

El cierre fue de alto voltaje, con tarjetas volando y ánimos encendidos. Cruz Azul terminó con diez hombres tras la expulsión de Carlos Coronado por doble amarilla, mientras que Barrey también pagó caro la indisciplina con las rojas a Fabián Benavides y Jesús Castillo. Aun así, la Máquina supo defender la ventaja para arrancar con fuerza su camino en la competencia.