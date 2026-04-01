Lamine Yamal condena cánticos islamófobos en partido amistoso entre España y Egipto

El delantero de la selección española, Lamine Yamal, expresó su rechazo a los cánticos islamófobos registrados durante el partido amistoso entre Selección de España y Selección de Egipto, disputado en el RCDE Stadium de Barcelona.

A través de redes sociales, el jugador calificó lo sucedido como una "falta de respeto intolerable", al referirse al cántico "el que no bote es musulmán" entonado por un sector de la afición. Yamal, quien se identifica como musulmán, señaló que, aunque no fue un ataque personal, el uso de la religión como burla resulta inaceptable.

El futbolista subrayó que no todos los aficionados comparten ese comportamiento, pero dirigió un mensaje a quienes participaron en los insultos, a quienes calificó como "ignorantes y racistas". Asimismo, enfatizó que el fútbol debe ser un espacio de disfrute y apoyo, no de discriminación por creencias o identidad.

Reacción de las autoridades

Los hechos generaron una reacción inmediata en España. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que este tipo de expresiones avergüenzan a la sociedad. En paralelo, los Mossos d'Esquadra informaron que han iniciado una investigación por cánticos islamófobos y xenófobos.

Por su parte, la Federación Egipcia de Fútbol condenó el incidente y lo calificó como un acto racista que excede los límites, señalando también los silbidos al himno nacional antes del encuentro.

Opiniones de los directivos del fútbol

El seleccionador español, Luis de la Fuente, consideró lo ocurrido como intolerable y pidió apartar del entorno deportivo a quienes promueven conductas violentas o discriminatorias. En la misma línea, el presidente de la federación, Rafael Louzán, lo describió como un hecho aislado que no debe repetirse.

Este episodio se suma a otros incidentes registrados en el fútbol español en años recientes, en un contexto donde jugadores como Vinícius Júnior han denunciado reiteradamente insultos racistas.