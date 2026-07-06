Acereros Monclova busca triunfos ante Tecolotes de los Dos Laredos

Acereros retomó confianza tras ganar serie en casa ante Rieleros, el pasado fin de semana, y hoy saldrá a buscar seguir la racha positiva ante los Tecolotes de los Dos Laredos.

En duelo que se celebrará en el Parque La Junta, Wilmer Ríos (2-3) será el pitcher abridor por Acereros en el primero de la serie, enfrentando a la serpentina del zurdo cubano Roenis Elías. Ya en el diamante del Uni-Trade Stadium, el miércoles, Jackson Goddard (3-1) saldrá por la Furia Azul ante Adrián de Horta, mientras que para el tercero y último encuentro, A.J. Candelario (2-2) y Andrew Parrish protagonizarán el duelo monticular.

Con Ramón Hernández liderando el departamento de bateo de Liga Mexicana de Béisbol, con un porcentaje de .370, y con algunos refuerzos anunciados recientemente como Leo Heras y José Heberto Félix, la novena monclovense viajará a la frontera tamaulipeca con la consigna de buscar triunfos para ubicarse entre los mejores.

Acereros inicia la semana en la quinta posición del standing de Zona Norte, con 33 victorias, igual número de derrotas y porcentaje de .500, a 12.5 juegos del líder Tijuana, en tanto que la novena binacional se ubica en el noveno y penúltimo puesto, con marca de 26-40.