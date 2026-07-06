Atlético Borja se impone a RB Roga en un emocionante partido

Con una certera ofensiva que lideró Eisy Lozano, el Atlético Borja se impuso por cerrado marcador de 4-3 ante la escuadra de RB Roga y le dio el empujón para sacarlo de los puestos de clasificación, en la categoría intermedia de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El combinado de la colonia Borja mostró mayor efectividad al ataque y salió de la cancha Lorenzo Mendoza con un merecido triunfo para asegurar el tercer puesto de la tabla, con 26 unidades; por su parte, la derrota bajó a Roga al noveno lugar de la tabla, con 17 unidades y marginado de la "fiesta grande".

Eisy Lozano fue el encargado de construir el triunfo del Atlético, con dos anotaciones en momentos oportunos que terminaron marcando diferencia en el tanteador. Por su parte, Kevin Trujillo y Ramiro Beltrán se unieron al festín con un gol respectivamente.

RB Roga hizo la intentona, pero apenas le alcanzó para recortar la diferencia en los cartones definitivos. Enrique Izaguirre, César Ibarra y Rodrigo Benítez anotaron para meter a su equipo en la pelea, aunque al final no alcanzaron para aspirar a un resultado que mantuviera a su equipo con posibilidades de avanzar a la liguilla.