Acereros Monclova recibe a Caliente Durango en el Kickapoo

Luego de una gira negativa por la Zona Sur, donde rescataron apenas un triunfo a cambio de 6 derrotas, los Acereros regresan hoy al Estadio Kickapoo Lucky Eagle para abrir serie ante Caliente de Durango.

Tras perder series ante Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche, la Furia Azul bajó al quinto puesto del standing norteño con 29 triunfos, 28 descalabros y promedio de .509, mientras que Caliente se sitúa en la tercera posición con marca de 30-26 y .536.

En el primer encuentro de la serie, Jake Mcsteen (5-5) subirá el montículo para protagonizar el duelo de abridores ante Joan Adon (3-0); posteriormente, Jorge Tavárez (1-5) saldrá en el segundo encuentro ante Devin Smeltzer, mientras que A.J Candelario e Ian Villers chocarán en el tercero y definitivo.

Después de esta serie ante Caliente, Acereros hará una pausa el fin de semana por el Juego de Estrellas 2026 de Liga Mexicana de Béisbol en el Walmart Park de Monterrey, para el cual están convocados Rodolfo Amador, Alan Trejo, Juan Mora y Luis González, representando a la novena monclovense.