Tigres apalean a Atléticos 11-1 en playoffs de béisbol: Monclova

Con sólida serpentina de Armando Villarreal y un contundente respaldo de su artillería, los Tigres dieron el primer zarpazo en serie de playoffs al apalear a la novena de Atléticos por pizarra de 11 carreras contra 1, en la Liga de Béisbol de 60 años y más.

Los felinos rugieron en la segunda entrada con un rally de 6 carreras para tomar la ventaja tempranera, mientras que Mario Rodríguez y Jesús Reyna agregaron un par de rayitas en el tercer rollo para poner los cartones 8-0.

Los Atléticos reaccionaron en la cuarta entrada y rompieron el cero con anotación de Rolando Ayala, pero los Tigres respondieron con una rayita más pintada por Francisco Ramos para despegarse, mientras que en la parte baja de la sexta, Álvaro García y Jesús Zapata cruzaron el plato y se encargaron de ponerle el cerrojo al triunfo, en el primer juego de postemporada.

En la lomita del Parque Ferrocarrilero, Armando Villarreal se apuntó el acierto tras lanzar 7 entradas completas con una carrera y 5 hits en contra, dio una base por bolas y ponchó a 7 bateadores; por su parte, Álvaro García conectó de 4-3 con un par de rayitas pintadas, secundado por Francisco Ramos quien conectó de 2-2, a la vez que Baldomero Yáñez cargó con la derrota.

Ambas escuadras volverán a verse las caras hoy por la tarde en el Ferrocarrilero, en duelo que podría definir al primer semifinalista de la campaña.