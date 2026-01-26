Juan de los Santos se une a Acereros Monclova para la temporada 2026

Un nuevo lanzador se suma a la lista de refuerzos de Acereros para la Temporada 2026 de Liga Mexicana de Béisbol. Este fin de semana, la oficina de la Furia Azul dio a conocer la incorporación del quisqueyano Juan de los Santos para fortalecer el staff de pitcheo del equipo.

Con 23 años de edad y nacido en San Cristóbal, República Dominicana, de los Santos llega a la organización monclovense procedente de los Orioles de Baltimore, donde vio acción en el béisbol profesional dentro del sistema de ligas menores, donde acumuló experiencia y competitividad a lo largo de 6 temporadas.

El lanzador derecho se destaca por una potente recta que alcanza las 99 millas por hora, aportando velocidad, fuerza y proyección al cuerpo de lanzadores de los Acereros.

En 2025, Juan de los Santos subió a la lomita en 17 juegos con los Iron Birds de Aberdeen, en la South Atlantic League, cerrando con marca de 1-1 y 3.79 de ERA, con 9 carreras y 12 hits permitidos, 12 pasaportes y 21 ponches.

Por otro lado, Acereros anunció durante el fin de semana la firma de dos prospectos como parte de su programa de desarrollo de jugadores.

El pitcher derecho Edgar Damián Gómez Castañeda, originario de Culiacán, Sinaloa, iniciando su proceso de formación dentro del club con una estatura de 1.82 metros y apenas 14 años; por su parte, también hará lo propio Manuel Emir Romero Franco, infielder de 14 años, originario de Culiacán, quien cuenta con 1.83 metros de estatura y se caracteriza por el poder en su swing.