Real Victoria supera a Nueva Creación y avanza a la final en Frontera

Con una actuación que rompió todos los pronósticos, el conjunto de Real Victoria se instaló en la gran final de la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera. En duelo disputado la fría tarde del domingo en la cancha del Cefare, el conjunto victoriano se impuso por marcador de 4 goles a 2 ante Nueva Creación, para acceder al duelo por el título.

El Real mostró su mejor versión en el momento clave del torneo, y logró avanzar a costa de equipos que en el papel lucían superiores.

En el cotejo semifinal, Martín Muñiz se convirtió en el jugador más determinante al marcar dos anotaciones. La contundencia frente al arco rival mostrada por el dorsal "80" fue la clave para inclinar la balanza ante un adversario que llegaba con etiqueta de favorito por su mejor posición en la tabla general.

El dominio de la escuadra rojinegra se reflejó también en los botines de Mario Luna y Luis Ruiz, quienes se sumaron a la causa, respectivamente, para darle forma a un marcador amplio y merecido que sellando el pase al duelo por el campeonato.

Nueva Creación intentó reaccionar y por momentos logró equilibrar las acciones, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota. Juan Quiroz y Miguel Espinoza fueron los encargados de descontar con un tanto cada uno, los que únicamente sirvieron para maquillar el resultado y dar algo de decoro a una derrota que significó la eliminación del certamen.

Con este resultado, Real Victoria confirma su buen nivel en una etapa decisiva del torneo, en la que ha logrado eliminar a equipos que lucían superiores en las estadísticas. Primero dejó fuera al tercer lugar general, Coyotes Borja, y ahora al cuarto puesto, Nueva Creación, para llegar con la motivación a tope a la gran final.