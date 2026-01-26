Cruz Azul San Buenaventura pierde 2-1 ante Amigos de Garín en Liga Mayor

El Cruz Azul de San Buenaventura no tuvo el arranque esperado en la defensa de su título, luego de sufrir una dolorosa derrota por marcador de 2-1 ante los Amigos de Garín, en partido correspondiente a la jornada inaugural de la Liga Mayor de Fútbol, disputado el pasado fin de semana.

El conjunto celeste saltó al terreno de juego con un nivel muy alejado del que lo llevó a conquistar la corona en la campaña anterior. Desde los primeros minutos se mostró impreciso, con poca profundidad al ataque y serias dificultades para defenderse.

Por su parte, los Amigos de Garín se plantaron con orden y lograron aprovechar la ventaja adquirida con anotaciones de Jesús Cepeda y Enrique Ruiz, quienes fueron clave para inclinar la balanza. A su vez, la Máquina Celeste solo tuvo para acortar la diferencia con un solitario tanto conseguido por Roberto Moreno.

En otro partido que formó parte de la primera jornada, el Palmeiras sumó sus primeros 3 puntos de la campaña con una contundente exhibición ante el Atlético Español, al que le propinó una goleada de 4-0.

En acciones que se libraron sobre la cancha del Parque Xochipilli 1, el Palmeiras contó con un par de anotaciones de Oscar Flores para tomar el control del partido, mientras que en la parte complementaria aparecieron Eduardo Tovar y Gerardo Gaytán con goles que le dieron tintes de goliza a los cartones frente a un débil Atlético.