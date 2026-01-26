Mateusz Bogusz se va a Houston Dynamo: Cruz Azul libera plaza de extranjero

El futbolista polaco, Mateusz Bogusz, ha dicho adiós a la Ciudad de México y a Cruz Azul. El mediocampista voló a Estados Unidos para ultimar los detalles de su traspaso definitivo al Houston Dynamo de la MLS, una operación que finalmente libera la codiciada plaza de extranjero que 'La Máquina' necesita desesperadamente para cerrar la contratación de su nuevo refuerzo de ataque, tras el fallido fichaje del colombiano Miguel Ángel Borja.

Luego de días de intensas y duras negociaciones, la directiva cementera logró un acuerdo que le permite cerrar la transferencia del mediocampista europeo por una cifra que podría alcanzar los 10 millones de dólares. Cruz Azul traspasó el 70% de los derechos de Bogusz por una suma base de 6 millones de dólares. Los 4 millones de dólares restantes quedaron condicionados al cumplimiento de metas deportivas con el equipo texano, vinculadas a su desempeño individual y colectivo.

Bogusz estará ultimando detalles para convertirse en nuevo jugador del Houston Dynamo en los próximos días, iniciando así una segunda etapa en la MLS (tras su paso por Los Ángeles FC), con el objetivo de consolidarse como pieza clave. El acuerdo se había trabado anteriormente debido a que la directiva celeste buscaba mantener el 30 por ciento de la carta del polaco para generar ingresos en una futura venta, pero el conjunto estadounidense no cedió de manera inmediata. Finalmente, se llegó a un acuerdo para que la directiva de La Máquina se quede con el porcentaje deseado.

Con la salida de Bogusz concretada, Cruz Azul puede acelerar la búsqueda de su 'killer' en el ataque. Ante el intento fallido por Borja, nombres de peso como el del también colombiano Rafael Santos Borré, actual jugador del Inter de Porto Alegre, han vuelto a sonar con fuerza en La Noria.