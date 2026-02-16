Acereros Monclova confirma su calendario de preparación para 2026

El Club Acereros confirmó su calendario de preparación de cara a la Temporada 2026 de Liga Mexicana de Béisbol.

La organización monclovense dio a conocer ayer su programa de entrenamientos y juegos de preparación, el cual iniciará el próximo 2 de marzo con el Early Camp que en la primera etapa contará con la presencia de juveniles, jugadores en rehabilitación y sin actividad en invierno.

Posteriormente, el plan de pretemporada contempla que para el 9 de marzo comience el arribo del resto de jugadores, mientras que el equipo debe estar completo para el día 16, bajo la dirección del mánager Juan Gabriel Castro y su equipo técnico.

La Furia Azul disputará un total de 21 juegos de preparación entre el 14 de marzo y el 13 de abril, enfrentando a equipos de la Zona Norte como Sultanes, Saraperos, Tecolotes de los Dos Laredos, Rieleros de Aguascalientes y Unión Laguna, antes de la inauguración de la Temporada 2026 que jugarán el 17 de abril en Zapopan, Jalisco, ante Charros, mientras que la apertura en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, será el 21 de abril frente a Dorados de Chihuahua.