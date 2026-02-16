Deportivo AHMSA: Ángeles y Piratas brillan en la Liga de Béisbol

Ángeles y Piratas iniciaron la campaña con una tremenda exhibición de pitcheo en el campo 2 y ½ del Deportivo AHMSA, al enfrentarse dentro de la serie inaugural de la Liga de Béisbol 'Jesús Armendáriz'.

En el primer encuentro de la doble cartelera dominical, Jorge Zapata tuvo una hermética actuación de 5 entradas para soportar la blanqueada de los angelinos por pizarra de 3-0. Con el brazo derecho encendido, Zapata dominó a la ofensiva filibustera, recetando 5 ponches a cambio de un solo un hit permitido, para acreditarse el acierto ante la serpentina de Gael Fonguin.

A la ofensiva, Ghandi Estrada pisó el pentágono en el fondo del tercer rollo para estrenar la pizarra, mientras que Donaldo Rabago y Gilberto Ortiz contribuyeron con anotaciones en la cuarta entrada con las que le pusieron el cerrojo al triunfo. A su vez, el mismo Ortiz comandó la ofensiva de los Ángeles, al pegar de 2-2 con un triplete.

En la segunda confrontación, Cristo Reyes trabajó 7 herméticos innings y Armando Lucio pegó de 3-3, con 3 rayitas pintadas, para apuntalar el triunfo de Piratas por blanqueada de 7-0, con el que se emparejó la serie.

Lucio pegó jonrón con Oswaldo Hernández y Edgar García en la primera entrada, para darle una ventaja tempranera y considerable a los filibusteros. Posteriormente, Lucio agregó una rayita más en la cuarta tanda, mientras que en el sexto capítulo inició un rally que complementaron Edwin Salas y Eduardo González para redondear la victoria.

Tras 7 entradas trabajadas, Cristo Reyes se anotó el acierto registrando 6 hits, un pasaporte y 5 ponches propinados, a la vez que Miguel Leyva cargó con la derrota.