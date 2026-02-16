Miravalle FC logra victoria dramática ante Necaxa

Jesús Benítez salió de la cancha de la Unidad Deportiva en hombros, tras firmar un gol de último minuto que le valió al Miravalle FC para vencer al Necaxa por la mínima diferencia de 3-2, en partidazo que disputaron el pasado domingo dentro de la jornada 8.

El partido se tornó intenso desde el silbatazo inicial. La "Mira" aprovechó una de las primeras oportunidades claras que tuvo para ponerse por delante del marcador, con gol de Felipe García al minuto 21; sin embargo, el Necaxa respondió al instante y al 22´ celebró la igualada, luego de una gran definición de Jesús Abrego.

El conjunto auriazul retomó la ventaja antes del descanso de medio tiempo, gracias a Jovany Flores quien mandó el esférico al fondo de la red al minuto 34, mientras que en la parte complementaria, la oncena de Estancias logró emparejar los cartones 2-2 con un gol firmado por Pablo Ruiz al minuto 71.

El Necaxa parecía enfilado a la remontada, y más aún tras la expulsión de Gerardo Castillo que dejó al Miravalle en inferioridad numérica dentro de la cancha. Sin embargo, la "Mira" dosificó el esfuerzo físico, mantuvo el orden defensivo y esperó la jugada oportuna para ir por el gol, el cual encontraron al minuto 90 cuando Jesús Benítez definió de gran manera frente al arco, para rescatar una dramática y sufrida victoria.

De esta manera, el Miravalle FC alcanzó los 10 puntos tras 3 juegos ganados, un empate y 2 derrotas en 6 cotejos disputados, mientras que el Necaxa se quedó con 8 unidades tras 8 juegos.