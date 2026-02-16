Benjamín Gil sigue al frente de Charros de Jalisco: renueva por un año

GUADALAJARA, Jalisco 16-Feb-2026 .-Los Charros de Jalisco no quieren soltar al hombre de los títulos.

La directiva albiazul renovó por un año -con opción a uno más- a Benjamín Gil como mánager del equipo.

Tal como adelantó Grupo REFORMA, "El Matador" seguirá al frente de la novena jalisciense al menos para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la campaña 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Y razones no faltan.

En apenas dos años y medio en Charros, Gil presume 2 Campeonatos de LMP, una Serie del Caribe y un Subcampeonato de LMB.

La más reciente joya fue el Bicampeonato invernal y, después, el histórico título caribeño; el primero para la franquicia y para el propio estratega.

Gil tomó al equipo a finales de 2023, con la temporada invernal a la mitad y fuera de zona de Playoffs. Los hizo competir y los metió a postemporada, lo que le valió para ser reconocido como Mánager del Año con apenas media temporada a su cargo.

Desde entonces, el romance con la afición y con la propia directiva albiazul no ha parado.

"Vamos a seguir escribiendo esta historia juntos. Benjamín quiere estar aquí y nosotros queremos que esté aquí. La historia que estamos construyendo tiene muchos capítulos más", comentó anteriormente Luis Alberto González, gerente general de Charros, para Grupo REFORMA.

Y van por más.

Gil está a un título de igualar a Francisco Estrada, el histórico "Paquín", dueño de ocho campeonatos, la cifra más alta en la historia del circuito invernal para un mánager. Por lo que tendrá así la oportunidad de empatar la marca y, de paso, encaminar a Charros hacia el Tricampeonato.

Pero el 2026 no será tranquilo. Además de su compromiso con Jalisco, el tijuanense dirigirá a México en el Clásico Mundial de Béisbol, donde buscará superar el histórico tercer lugar conseguido en 2023, en el que también fue manejador.