Susana García y su hermano Sebastián destacan en Indoor World Series 2026

Susana García Flores fue protagonista de la sobresaliente actuación que selló la delegación de Coahuila en el Indoor World Series Mérida 2026 de tiro con arco bajo techo, donde el representativo de la entidad sumó cuatro medallas en la jornada de finales.

En evento realizado el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la capital yucateca, Susana logró colgarse la medalla de bronce en el compuesto Sub-18 femenil, después de vencer a María Gómez por una puntuación 144-140. La arquera de 14 años de edad se impuso con parciales de 29-28, 29-29, 29-28, 28-27 y 29-28 para sumar una valiosa presea.

Por su parte, su hermano Sebastián García Flores finalizó en el cuarto puesto en compuesto varonil, tras caer en el duelo por el bronce ante Mike Schloesser, de los Países Bajos, por 150-148, mientras que la también monclovense Dafne Quintero quedó eliminada en la ronda de cuartos de final de su categoría.

Por otro lado, Ángela Ruiz Rosales encabezó el medallero coahuilense con el oro dentro del arco recurvo femenil, luego de derrotar 6-0 en la final a Alejandra Valencia, mientras que en el arco recurvo varonil, Coahuila hizo el 1-3 con Matías Grande Kalionchiz colgándose la medalla dorada, tras vencer a Nicholas D´Amour, de los Estados Unidos, en la final por el oro en flecha de desempate. Los parciales fueron 29-28, 30-30, 30-29, 29-30 y 28-29; por lo que se fueron a la última flecha, siendo la del saltillense la que quedó más cerca del centro.

Por su parte, Juan Pablo Téllez fue la revelación tras conquistar la presea de bronce en un gran duelo con el olímpico Luis Álvarez. Los parciales de 27-28, 29-27, 28-29, 28-28 y 30-28 obligaron a la flecha de desempate, donde el saltillense tiró un 10 por un 9 de su rival, hecho que lo colocó en el podio.