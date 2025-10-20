Juan Mora de los Acereros de Monclova, elegido como Novato del Año

El utility de los Acereros de Monclova, Juan Mora, fue elegido como Novato del Año 2025 en la Liga Mexicana de Béisbol, tras una destacada campaña que lo consolidó como una de las nuevas figuras del circuito veraniego.

La designación fue otorgada por el Comité Elector de las Nominaciones Especiales LMB 2025, integrado por representantes del área deportiva, staffs de coaches, cronistas, jefes de prensa y community managers de los 20 clubes del circuito, además de medios de comunicación locales y nacionales.

En una votación reñida, Mora superó a peloteros como el también acerero Bryan Corral, Carlos Medina, Erick Rodríguez y Luis Santos de Sultanes, Gilberto Vizcarra de Dorados/Leones, Alejandro Quezada de Charros, Eduardo Mares de Guerreros, Enrique Castillo de Tigres y Roberto Castro de Bravos.

Con este reconocimiento, el mazatleco se convierte en el cuarto jugador en la historia de la Furia Azul que logra el galardón al Novato del Año, uniéndose a un grupo selecto integrado por Florentino Vázquez, quien recibió tal distinción en 1985, así como Germán Leyva en 1989 e Iván Terrazas en 2006.

Con 26 años de edad, Juan Mora tuvo una destacada campaña en el equipo monclovense. En 77 juegos, registró un promedio de bateo de .316, con 78 imparables, 6 cuadrangulares, 41 carreras anotadas y 26 impulsadas. Su versatilidad defensiva también fue notable, al participar en 60 encuentros como jardinero izquierdo, 16 en la segunda base y 4 en la tercera base.

Mora debutó en la LMB en 2024 con Acereros, disputando 14 juegos en su primera experiencia profesional en México. Antes de eso, formó parte del sistema de Ligas Menores con los Cachorros de Chicago, donde militó durante cinco temporadas, del 2018 al 2023, alcanzando el nivel Clase A+.

En su paso por sucursales dejó una sólida línea ofensiva de .272 de promedio, con 19 jonrones y 127 carreras producidas en 235 juegos.

En 2024 también fue invitado al Spring Training con los Cachorros, donde aprovechó sus oportunidades al batear 3 imparables en 4 turnos, con 2 carreras anotadas en seis encuentros, antes de integrarse al proyecto de los Acereros.