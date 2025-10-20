Ángel Ramírez y Axel García brillan en las semifinales de la Liga Municipal

El líder Guerreros Oriente validó los pronósticos y se instaló en la gran final de la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol, al imponerse por marcador de 2-0 ante la Colonia Obrera, en duelo que disputaron el domingo en la cancha de la Colonia Veteranos.

El encuentro tuvo intensidad desde el silbatazo inicial. No fue sino hasta el minuto 40 cuando los bélicos tomaron la iniciativa en el tanteador, luego de que Ángel Ramírez aprovechara un descuido defensivo y con remate potente puso el 1-0.

En el complemento, la Colonia Obrera no bajó los brazos. Con dinámica y empuje en el mediocampo, el conjunto albiazul buscó igualar el marcador, generando dos ocasiones claras que exigieron al portero Raúl Velez. Sin embargo, la falta de definición y la solidez defensiva de Guerreros evitaron el empate.

Cuando el partido agonizaba, Axel García apareció en el minuto 87 para finiquitar la historia. El dorsal "77" definió con frialdad para sellar el 2-0 y el pase a la segunda final consecutiva para los bélicos.

SSN ELIMINA AL CAMPEÓN

En la otra semifinal, el cuadro de SSN dio la sorpresa al dejar fuera al campeón Alpine, al que venció por la mínima diferencia de 1-0 en un cotejo reñido que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva.

El único tanto del encuentro lo marcó Luis Castillo, quien se convirtió en el héroe del conjunto rojinegro, el cual jugará por el título ante Guerreros.