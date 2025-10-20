Damián López logra ciclo en paliza de Diablos sobre Potros

Los Diablos tuvieron una práctica de bateo en el diamante del Parque Ferrocarrilero y terminaron labrando una escandalosa victoria sobre Potros por pizarra de 30 carreras contra 3, al jugar la décima serie en la Liga de Béisbol de 40 años y más.

Damián López destacó en la registradora al batear el ciclo. En 7 turnos, el cátcher de los pingos pegó jonrón, triple, 2 dobletes y un par de sencillos, para comandar la artillería que gestó la paliza sobre los corceles.

Otro bateador destacado fue Daniel Villastrigo quien pegó de 4-3, Sergio Villarreal se fue de 4-4, David Villarreal se fue de 6-5 y Jorge Córdova conectó de 6-4, mientras que en el montículo destacó Miguel Ramos con sólida labor de 4 episodios para agenciarse el triunfo, contando con relevo de Eduardo Mancha en 3 entradas.

Por Potros, la derrota fue para Daniel García quien tiró 1.2 innings con 9 carreras permitidas, luego le siguió Federico Cervantes con relevo de 2 entradas y un tercio en las que admitió 12 carreras, después Juan Raúl Mireles aceptó 3 anotaciones en un episodio, mientras que José García recibió 6 carreras más.

A su vez, José Luis Moreno timbró en el cuarto episodio para romper el cero en la cuenta de los corceles, después se le sumaron Juan Raúl Mireles y Vidal Gutiérrez con anotaciones en la séptima tanda para darle algo de decoro a los cartones finales.