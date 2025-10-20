Alonso Matus lidera la victoria de los Vaqueros sobre los Zorros

El Club Zorros tuvo una tarde complicada en la sexta fecha de la Temporada Infantil 2025, al sufrir una barrida en casa a manos de los Vaqueros de Acuña.

La "ola naranja" de la colonia Guadalupe no pudo aprovechar la localía y terminó sucumbiendo ante el equipo fronterizo, el cual combinó una sólida defensiva y un ataque certero en cada uno de los encuentros.

En la categoría U-8, los visitantes se impusieron con marcador de 22-8, impulsados por una brillante actuación de Alonso Matus, quien sumó 20 puntos gracias a su explosividad y visión dentro del emparrillado, mientras que Jesús García concretó una conversión para cerrar la cuenta. Por el lado de los Zorros, Gabriel Rojas logró un touchdown que levantó momentáneamente el ánimo del equipo, y César Peña lo apoyó con una conversión para recortar la diferencia.

La historia no fue distinta en la división U-10, donde la defensiva de Zorros tuvo dificultades para frenar la ofensiva rival, cayendo por 20-0. Los Vaqueros se mostraron dominantes y con Ethan Contreras encabezando la producción con 8 puntos, acompañado por Cristian González y Adriel Jiménez, quienes completaron la victoria con touchdowns.

Para cerrar la jornada, los Vaqueros sellaron una actuación perfecta al imponerse por marcador de 14-0 en la categoría U-12, gracias al liderazgo ofensivo de Juan Santoyo, autor de 8 puntos, y a la destacada participación de Eric Esparza, quien sumó un touchdown que definió el marcador final.