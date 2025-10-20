Adrián Padilla y Alex Arce lideran triunfo de Yankees sobre Nationals

Al equipo de Yankees le bastaron dos juegos para confirmarse como uno de los semifinalistas de la Liga de Béisbol Gilberto Felán, tras barrer a Nationals.

En el primer encuentro de la doble cartelera que se libró en el campo Buenos Aires, los bombarderos dieron el primer paso hacia la siguiente ronda tras vencer a la novena nacionalista por abultada pizarra de 10-1.

Adrián Padilla pegó de 4-4 con un vuelacercas para comandar el ataque de Yankees, secundado por Adolfo Carranza quien se fue de 2-2, mientras que en el montículo destacó Alex Arce con hermética serpentina de 7 entradas para soportar el triunfo.

Ariel de León contribuyó con una solitaria anotación en el tercer rollo, y posteriormente, Padilla y Gustavo Tijerina dispararon cuadrangulares para liderar un rally de 9 carreras con las que se definió la victoria; por su parte, Tadeo Hernández fue el pitcher derrotado.

Posteriormente, los Yankees completaron la limpia y aseguraron el pase a la final con una apretada victoria de 7-6 en la segunda confrontación.

En la parte alta del séptimo capítulo, Alan Galván llegó al pentágono con una carrera que le dio ventaja de 6-5 a los Nationals, sin embargo, en el cierre de esa misma entrada, Isaí Durán y Néstor Flores consiguieron un par de anotaciones para darle la vuelta a los cartones y sellar la victoria de la novena dirigida por Filiberto Orozco.

Guillermo Ramos fue el pitcher ganador, en tanto que Leo Treviño se llevó la derrota que marcó la eliminación del conjunto nacionalista.