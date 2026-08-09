Acereros Monclova remonta y vence a Caliente Durango: 12-6

Acereros lo perdía 4-6 en la novena alta, pero Leo Heras, Alan Trejo y Magneuris Sierra comandaron un explosivo rally de 8 carreras que terminó dándole el triunfo a la Furia Azul por pizarra de 12-6 ante el Caliente de Durango, en el primer juego de la serie de postemporada.

En la parte alta de la cuarta tanda, Acereros le dio la vuelta a una desventaja de 2 carreras. Leo Heras pegó rodado al jardín derecho y remolcó la primera para la Furia en los spikes de Juan Mora; luego, José Heberto Félix impulsó a Andretty Cordero y Heras con doblete al izquierdo para remontar, mientras que Alan Trejo, con elevado al prado derecho, mandó a Félix a la tierra prometida para poner los cartones 4-2.

Para la quinta entrada, ante el relevo de Estalin Ortiz, Yariel González le devolvió el comando a Durango tras vaciar la casa con triple con elevado al prado izquierdo, mientras que en el fondo del octavo capítulo, Antonio Castañeda sumó la sexta rayita a la cuenta del Caliente tras ser empujado por Víctor Márquez con doble con línea al bosque derecho.

Pero Acereros no dejó de luchar y en el noveno rollo gestó el triunfo con un feroz rally de 8 carreras. Ramón Hernández empujó a Jecksson Flores para descontar, Andretty Cordero remolcó la del empate por medio de Juan Mora; después, Heras, Trejo y Sierra remolcaron un par de anotaciones respectivamente, para consumar la voltereta por 6 de diferencia que le da ventaja a la novena de Monclova en la primera ronda de postemporada.

El juego lo ganó Iván Armstrong con relevo en el octavo episodio sin permitir daño, mientras que a la ofensiva lucieron Leo Heras y Alan Trejo con 3 impulsadas, respectivamente, mientras que José Heberto Félix y Magneuris Sierra aportaron 2 impulsadas cada uno. La derrota fue para Scott Engler. Para hoy, en el segundo de la serie en el Estadio Francisco Villa, el debutante Darius Vines saldrá como abridor por Acereros en busca de regresar a Monclova con ventaja, mientras que el cubano Odrisamer Despaigne lanzará por el Caliente.