Lobas inician con victoria en la Liga de Softbol Femenil: 27-19 a Justicieras

Las Lobas debutaron con triunfo en la nueva campaña de la Liga Municipal de Softbol Femenil. En duelo de ofensivas, la manada superó al equipo de Justicieras por pizarra de 27 carreras a 19, en acciones correspondientes a la categoría "C".

Claudia Chávez bateó de 5-4 con un jonrón de campo y 3 anotadas para colocarse al frente de la ofensiva de Lobas, seguida por Zunky Vázquez e Isabel Cepeda, quienes conectaron de 4-3; por su parte, Melisa Rodríguez relevó a la abridora Karen Carmona a partir del tercer episodio y registró el acierto en su cuenta personal, mientras que Elizabeth Ramírez cargó con la derrota.

La manada tomó ventaja en la apertura del juego con un rally de 4 carreras, cuota que repitieron posteriormente en el segundo rollo, en el que Karen Carmona pegó un jonrón de campo. Después, Ruth sumó una rayita más con jonrón solitario en la tercera tanda, mientras que rally de 6 en la quinta y otro de 9 en el sexto capítulo valieron para asegurar la victoria.

Por su parte, las Justicieras tuvieron su mejor momento en la primera y sexta entrada, en las que elaboraron rallys de 5 anotaciones. A la ofensiva, Perla Ibarra pegó de 5-4 y Denisse Macías se fue de 3-3 para apuntalar la ofensiva de las derrotadas.