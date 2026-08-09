Rieleros triunfan 4-1 sobre Yankees en Monclova: David Ibarra brilla

Con hermética serpentina de David Ibarra y oportuno respaldo de su ofensiva, los Rieleros fraguaron una valiosa victoria por pizarra de 4-1 sobre Yankees en el segundo duelo de la serie librado ayer en el Parque "Chacho" Fabela, en la categoría Junior de la Liga Ribereña de Béisbol.

En el cierre de la primera tanda, Antonhy Fabela pegó sencillo productor de la carrera de la quiniela en los spikes de Jesús Mora, para adelantar a la novena rielera. Después, Santiago González timbró la segunda rayita impulsado por Mora con doblete en el tercer rollo, mientras que David Ibarra contribuyó en la quinta tanda con el 3-0.

Para la sexta tanda, los Rieleros le pusieron el cerrojo a la ventaja con una anotación de Elías Castillo que empujó Eliot Villarreal con sencillo. Por su parte, los Yankees alcanzaron a darle algo de decoro a la pizarra final con solitaria carrera de Abdel Berlanga, quien cruzó el pentágono en la parte alta de la séptima entrada tras ser impulsado por Anyelo Reyna.

El abridor David Ibarra se quedó con el éxito tras lanzar por espacio de 4.1 innings con un hit, 4 ponches y 2 pasaportes, siendo respaldado por Elías Castillo con relevo de una entrada y 2 tercios, en tanto que Santiago González y Jesús Mora comandaron el ataque rielero al pegar de 3-2; por su parte, Luis José Escalante se llevó la derrota por Yankees.