Cevichalos arrasa a Bat Bunnys: 17-5 en softbol

A base de cuadrangulares, la escuadra de Cevichalos labró una abultada victoria por pizarra de 17 carreras a 5 ante Bat Bunnys, al enfrentarse dentro de la tercera serie de la Liga Municipal de Softbol.

Michael Campos bateó de 4-3 con un par de vuelacercas y 5 impulsadas para encabezar la potente ofensiva de los cevicheros, secundado por Juan González Sr., quien se fue de 3-2 con 2 jonrones, mientras que Cristian Bernal, Juan Manuel González Jr. y Gonzalo López se despacharon con un cuadrangular para reforzar la artillería.

Por otro lado, en el centro del diamante destacó Juan Sifuentes con sólida labor de 7 entradas para imponerse en el duelo de serpentinas ante Roberto Reyes, quien lanzó 5 episodios y después fue relevado por Antonio Maldonado.

Tras 5 entradas completas, la escuadra de Cevichalos tenía el comando del juego con una cómoda ventaja de 8-5, mientras que en la octava tanda se despegó con un rally de 4 elaborado con jonrón de Michael Campos 2 con corredores por delante, mientras que Juan Manuel González Jr. pegó cuadrangular solitario.

Para la séptima alta, la ofensiva arreció con un rally de 5 que selló el triunfo. Cristian Bernal, Gonzalo López y Juan González pegaron jonrones solitarios, seguidos por Michael Campos con otro batazo de vuelta entera, llevándose por delante a Eliud Auces, para redondear la ventaja.