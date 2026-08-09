América Femenil golea 10-0 a Cruz Azul en Coapa

Las campeonas del circuito rosa han mandado un mensaje contundente y autoritario a todo el balompié nacional: defenderán su corona con uñas y dientes.

América Femenil borró por completo de la cancha a Cruz Azul al propinarle una escandalosa goleada de 10 anotaciones, demostrando que su arsenal ofensivo se encuentra en un nivel simplemente inalcanzable.

La fiesta azulcrema comenzó a cocinarse desde las primeras de cambio. Apenas del silbatazo inicial, Gabriela García se encargó de inaugurar el marcador para las de Coapa.

La inercia ganadora no cesó y Scarlett Camberos colocó el segundo en la cuenta al minuto 12, mientras que la delantera brasileña Geyse Ferreira se hizo presente para decretar el tercero. Justo antes de irse al descanso, Kimberly Rodríguez se sumó a la fiesta anotando el cuarto gol de la tarde.

Las celestes tuvieron una ligera oportunidad de responder antes de la pausa, pero el poste se alió con la causa americanista para mantener su arco en cero.

Lejos de bajar las revoluciones para la parte complementaria, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa regresó con un hambre voraz. Montserrat Saldívar saltó al terreno de juego inspirada y, en un abrir y cerrar de ojos, consiguió un doblete espectacular que escaló el electrónico a un contundente 6-0.

Posteriormente, Geyse volvió a hacer de las suyas en el área rival para sellar su segundo tanto de la tarde y poner el séptimo clavo en el ataúd celeste.

Sin embargo, no todo fue alegría; el encuentro vivió momentos de tensión cuando Ángeles, la jugadora celeste, tuvo que abandonar la cancha debido a un fuerte impacto en el rostro tras una jugada dividida, encendiendo las alarmas en el banquillo y obligando a un cambio forzado por la dura lesión.

La recta final del compromiso sirvió para que los refuerzos y las piezas de recambio terminaran de redondear la obra de arte. La delantera brasileña Priscila Flor da Silva entró revolucionada, logró conectar un sólido remate para el octavo de la tarde, extendiendo su racha apenas unos instantes después para firmar su doblete personal y el noveno en la frente de las cementeras.

Cuando parecía que la pesadilla había terminado para la zaga de La Máquina, Irene Guerrero apareció antes del silbatazo final para poner la cereza en el pastel. Con una definición soberbia, la mediocampista española selló la decena de anotaciones, coronando una tarde perfecta que ratifica al América Femenil como el rival a vencer y el rival más temible del campeonato.