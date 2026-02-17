Acereros Monclova vence a Cardenales: 5-3 en emocionante partido

Con un certero ataque en el cierre de la segunda entrada, el equipo de Acereros le dio la vuelta a los cartones y se enfiló a un triunfo por pizarra de 5-3 sobre Cardenales, en encuentro de la categoría Junior que disputaron el pasado fin de semana, dentro de la serie 24.

Los emplumados se pusieron al frente en la apertura del segundo capítulo, con una triple producción. Max Velázquez produjo la carrera de la quiniela en los spikes de Cristian Buentello, luego anotó tras un wild pitch del abridor Tadeo Hernández, mientras que Ángel Godina puso el score 3-0 luego de ser remolcado por Daniel Villastrigo, quien pegó un sencillo al prado izquierdo.

Sin embargo, los Acereros respondieron de inmediato y de forma contundente, elaborando un rally de 5 carreras que valió la remontada, en la parte baja del segundo episodio. Daniel Segoviano pintó la primera rayita, llegando de "caballito" a la tierra prometida luego de que Jonathan Córdova recibiera un pelotazo. Luego timbraron Iker Hernández, Sebastián Gámez, Óscar Arellano y David Garza, para ponerle números definitivos al triunfo.

En el montículo del Parque Xochipilli, Tadeo Hernández tuvo una apertura de 4 innings en los que admitió 3 carreras y 4 imparables, dio 2 boletos y abanicó a 7 bateadores, para acreditarse el éxito con efectivo respaldo de los relevistas Sebastián Gámez y Óscar Arellano, a la vez que Jesús Vela cargó con la derrota.

Con este resultado, los Acereros tienen marca de 8 juegos ganados y 9 perdidos, mientras que los Cardenales suman 6 triunfos y 14 derrotas en lo que va de la presente campaña, en la Liga de Béisbol Furiazul.