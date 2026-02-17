Liga de Fútbol de Veteranos reanuda actividades en Monclova: 7 partidos hoy

Esta tarde, la Liga de Fútbol de Veteranos Master-Oro-Platino reanudará actividades con una maratónica cartelera de 7 partidos correspondientes a la primera fecha de su Torneo de Copa 2026.

Después de un largo receso, el silbatazo inicial sonará en punto de las 4:00 de la tarde para dar inicio a las acciones de la categoría Oro de 55 años y más. A la hora mencionada, el Independiente de Monclova y Tigres saldrán a la cancha J.P. Renovato de la colonia Hidalgo, para protagonizar el partido inaugural.

Después, a las 4:30 de la tarde, la jornada continuará en la Unidad Deportiva de San Buenaventura, donde el conjunto de San Buena recibirá la visita de la escuadra de la Colonia Hipódromo, a la vez que el Polonia y Necaxa disputarán los primeros 3 puntos en la cancha de la Unidad Deportiva Armando "El Guero" Pruneda, en Frontera.

A su vez, el campeón Miravalle visitará la cancha de la colonia 21 de Marzo para iniciar la defensa de su corona ante los Legionarios Hipódromo, mientras que el campo Chavín Rivera será escenario del clásico del sur de la ciudad, entre la Colonia Obrera y el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera.

Por su parte, los Tigres Jr. del sector El Pueblo y la oncena de Aguirre Auto Líneas medirán fuerzas en la cancha de la colonia El Mezquital, en tanto que la Colonia Borja y Fiorentina cerrarán la primera jornada en un encuentro que sostendrán en la cancha de la Unidad Deportiva "Chacho" Fabela.

Posteriormente, la Liga de Fútbol de Veteranos reanudará actividades el próximo sábado, al disputar la primera jornada en el resto de las categorías.