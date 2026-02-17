Yankees Orozco Padilla arrasan a Toros en Monclova: 12-3 y 12-0

Los Yankees de la familia Orozco Padilla iniciaron la campaña con el madero encendido y sumaron su primer doblete triunfos en la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz, al barrer a la novena de Toros en la serie inaugural.

Brayan Hernández bateó de 4-2 con un jonrón y Dilan Campos pegó de 3-2, ambos con un par de rayitas aportadas, para comandar la artillería con la que Yankees labró una holgada victoria sobre los bureles por pizarra de 12-3, en el primer duelo del doble cartel que disputaron en el Deportivo AHMSA.

Los Toros estrenaron el score en el primer rollo con timbres de Kevin Casasola y Néstor Flores, mientras que los bombarderos emparejaron en la tercera tanda con carreras de Brayan Hernández e Irving Pérez; luego, en el cuarto rollo, la remontada fue gestada con un rally de 5 que lideró el mismo Hernández con un cuadrangular solitario, en tanto que en el fondo de la cuarta entrada, Oscar Herrera hizo la tercera y última anotación para los cornúpetas.

Ya en la sexta entrada, Adrián Padilla sumó una rayita más a la cuenta de Yankees y puso los cartones 8-3, mientras que el triunfo fue remachado en el séptimo capítulo con rally de 4 carreras, incluyendo 2 producidas por Alan Castañeda con triplete. En la serpentinera, Ignacio Loya se anotó la victoria ante Kevin Montemayor.

Posteriormente, Ángel Morales lanzó 5 herméticas entradas y su ofensiva lo respaldó de forma contundente para propinarle a los Toros una blanqueada de 12-0, en el segundo encuentro.

Brayan Hernández, Jairo Salazar y Dilan Campos elaboraron una triple producción para darle la ventaja a los bombarderos desde el primer rollo, después, la ventaja se incrementó con otras 3 rayitas en la segunda tanda y 6 más en la tercera.

Morales tiró pelota de 2 hits y 5 ponches en 5 entradas para anotarse el acierto, apoyado en la caja de bateo por Hernández quien pegó de 2-2, Jairo Salazar de 3-2 y Guillermo Ramos de 4-2, mientras que Néstor Flores se quedó con la derrota.