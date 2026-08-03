Acereros Monclova refuerza su equipo con Ian Churchill y Darius Vines

En el último día de movimientos de la Temporada 2026, Acereros sumó un par de lanzadores para reforzar su staff de cara a los playoffs.

Ayer, la oficina de la organización monclovense confirmó al zurdo relevista Ian Churchill y al abridor derecho Darius Vines, quienes llegan con el objetivo de brindarle mayor profundidad al bullpen del equipo.

Vines es un brazo con experiencia en Grandes Ligas y LMB. En la presente campaña, el estadounidense tiene efectividad de 3.32 y marca con 4 ganados y 2 perdidos en 15 aperturas con los Tigres De Quintana Roo.

Por su parte, Churchill llega como agente libre, proveniente de la Atlantic League. Con 27 años de edad, el zurdo se destaca por ser un prominente ponchador.

Con su presencia en playoffs asegurada por décimo cuarta temporada consecutiva, los Acereros de Monclova visitan esta noche a Rieleros en la última serie del calendario regular.

La Furia Azul se ubica en el cuarto lugar de la Zona Norte con 46 juegos ganados, 44 perdidos y porcentaje de .511, mientras que la Máquina Hidrocálida está en la séptima posición con marca de 41-45, fuera de la zona de postemporada.