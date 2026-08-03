Yankees de Monclova barre a Tigres del Oriente en la Liga de Béisbol

Los Yankees mantuvieron el invicto en la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova" tras barrer a Tigres del Oriente, en confrontación que protagonizaron el domingo, dentro de la segunda serie del calendario regular.

El equipo de la familia Orozco Padilla se apuntó el primer encuentro con una holgada pizarra de 10 carreras contra 2, la cual fue soportada por una hermética apertura de Guillermo Ramos y un ataque comandado por Emiliano Carranza, quien bateó de 4-3, seguido por Kevin Orozco con efectividad de 2-2.

Un rally de 4 carreras en la tercera entrada y otro de 5 en la quinta le permitió a Yankees sellar una holgada diferencia en el score final, ante un pitcheo felino que inició con Saúl Contreras, quien cargó con la derrota.

Posteriormente, los bombarderos completaron la limpia sobre el diamante de la colonia San Miguel tras vencer a Tigres por pizarra de 5-2, en el segundo compromiso. Luis Ayala fue el pitcher ganador, respaldado por un rally de 4 anotaciones en el cuarto rollo, mientras que Marco Romero sufrió el descalabro.

En duelo de invictos, los Mets de Gilberto Felán se anotaron la doble victoria ante la novena de Seguridad Pública, en duelo que disputaron en el campo 4 del Deportivo AHMSA.

Los Metropolitanos iniciaron la jornada con una victoria por pizarra de 9-4 sobre los guardianes del orden, con Héctor Martínez realizando una sólida apertura que le valió el acierto, mientras que Daniel Hernández lució a la ofensiva con jonrón de 2 carreras, en tanto que José Coronado fue el derrotado.

Ya en la segunda confrontación, los Mets repitieron su hegemonía con una paliza de 13 carreras contra 6 sobre los Policías. En dicho encuentro, Polo Avilés se acreditó la victoria en labor de relevo, Marco Cruz registró la derrota, mientras que Irvin Alejo bateó de 4-3 para liderar el ataque ganador.