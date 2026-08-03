Desempate entre Halcones CEUC y Academia Bravos por el último lugar en playoffs

Tras dividir honores con Agricultores de Morelos en la última serie del calendario, los Halcones del CEUC no pudieron amarrar el pase directo a playoffs y deberán disputar un juego de desempate con la Academia Bravos, buscando el último lugar en la postemporada de Liga del Norte.

En el primer encuentro de la serie que se disputó el domingo en el Parque Infantil, los universitarios se impusieron por holgada diferencia de 9 carreras contra 1. Dianyer Florentino tuvo una lúcida actuación en el montículo para anotarse el éxito, mientras que a la ofensiva destacaron Andrés Hernández con efectividad de 3-2 y Daniel Cornejo de 3-1, ambos con jonrones, mientras que Evaristo Mena se fue de 3-3. Por su parte, el abridor Yunior Novoa salió con la derrota.

Después, en largo juego de 13 entradas, los Agricultores rescataron un triunfo por pizarra de 7 carreras contra 4 para dividir la serie. El resultado le sirvió a la novena de Morelos para asegurar el tercer lugar del standing con récord de 17-11, mientras que los Halcones se quedaron con 15-13, emparejados con la Academia Bravos de Sabinas en el cuarto puesto, por lo que jugarán un desempate.

El relevista Felipe Pérez se anotó la victoria con una gran actuación en el cierre del encuentro, apoyado por un ataque que comandaron Ramón Luna con efectividad de 7-4 y Jonathan Ovalle de 6-3; por los Halcones, el revés fue para Pablo Cervantes, mientras que los mejores bateadores fueron Andrés Hernández con marca de 4-2 y Dilan Campos de 5-2.