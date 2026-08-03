Cobras FC Frontera avanza a semifinales tras vencer a Borja Jr.: 3-1

El superlíder de Cobras FC validó los pronósticos al vencer al Borja Jr. por una clara ventaja de 3 goles contra 1 y acceder a la ronda semifinal del Torneo Apertura 2026, en la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Las serpientes refrendaron el nivel futbolístico mostrado en la campaña regular y superaron sin mayores complicaciones la primera prueba en liguilla, continuando como el candidato principal al título en la división Intermedia del circuito.

Miguel Espinoza, el campeón de goleo, se hizo presente con el gol que abrió el marcador, luego fue secundado por Ignacio Esparza y Víctor Torres con anotaciones que le dieron tintes de goleada al resultado, en cotejo disputado en la cancha "Chita" Mata del Cefare; a su vez, Luis Reyes aprovechó una de las pocas oportunidades de gol que tuvo el Borja Jr. para firmar un tanto que le dio algo de decoro a la eliminación.

En la cancha del Polonia no hubo sorpresas, y el Atlético Borja confirmó un lugar en las semifinales de la categoría Primera "A" tras derrotar por 3-1 a Nueva Creación, en duelo que libraron el domingo.

Manuel Rojas, Ramiro Beltrán y Juan Chairez firmaron las anotaciones que le dieron forma a la victoria del Atlético, el cual salió a la cancha con la etiqueta de favorito puesta tras acceder a la liguilla como tercero de la clasificación general; por su parte, Gerald González anotó el de la honra para la escuadra creacionista.