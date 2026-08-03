Liga Mexicana de Beisbol multa a Furia Azul y Toros tras pelea

La LMB suspendió y multó a 4 jugadores y un coach de la Furia Azul; Danry Vázquez, quien inició la bronca, fue inhabilitado de manera indefinida.

Tras la campal que se registró el domingo durante la cuarta entrada del juego entre Acereros de Monclova y Toros de Tijuana, la Liga Mexicana de Beisbol Banorte informó este lunes las sanciones para jugadores y coches de ambos equipos que se involucraron en el incidente.

Con base en el reglamento de la Liga, el análisis de los videos del juego y en apego al reporte de los umpires, el organismo determinó suspensión y multa económica para 5 jugadores de la Furia Azul, y 3 miembros de Toros.

La lista de sanciones por Acereros la encabezó el primera base Ryan Hernández con un castigo de 6 juegos de suspensión, seguido por el pitcher Wilmer Ríos con 4, el short stop Alan Trejo con 2 juegos y el segunda base Jecksson Flores con un juego; por su parte, el coach Carlos Alberto Gastelum fue suspendido 3 juegos, todos ellos con multa económica.

Danry Vásquez, quien inició la bronca al agredir al tercera base de la Furia Azul, Rodolfo Amador, fue suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido, además de recibir una multa. También fue castigado el lanzador Adonis Medina con 5 juegos y el coach Luis Ugueto con 2.