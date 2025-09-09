Contactanos
Victoria de Necaxa sobre Juventus en Liga Municipal

El Necaxa asegura su pase a la semifinal al derrotar a Juventus en la Liga Municipal de Fútbol

Por Edson Rojas - 09 septiembre, 2025 - 07:56 p.m.
El Necaxa no tuvo mayores dificultades para abrir la puerta de la semifinal, en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol, al vencer a Juventus con un claro marcador de 3 goles a 0.

En cotejo de cuartos de final que se disputó el pasado domingo en la cancha de Estancias, el conjunto necaxista hizo valer su condición de favorito ante la "vecchia signora" y avanzó a la siguiente ronda del Torneo Clausura 2025.

Marco Loredo se encargó de cimentar la victoria del Necaxa. Apenas se jugaba el minuto 7 del primer tiempo cuando Loredo mandó el esférico a las redes para darle una tempranera y motivadora ventaja al cuadro dirigido por Antonio Quintero.

Ya en la parte complementaria, Alan Calvillo se hizo presente en el marcador al ´56 para ampliar la ventaja necaxista, mientras que Kevin García apareció al ´82 para ponerle sellar el boleto de entrada a la semifinal.

TOROS VA A "SEMIS" EN SEGUNDA

De la mano de Jonathan Mares, el equipo de Toros venció al Atlético Buenos Aires por una holgada diferencia de 3-1 y accedió a la ronda semifinal de la categoría Segunda Fuerza.

Mares saltó a la cancha de la colonia Veteranos con la puntería afinada y lideró la ventaja de los astados, tras convertir goles a los minutos 15 y 81; por su parte, en una jugada desafortunada, Erick Galaviz empujó el esférico a su propia meta y contribuyó a hacer más abultada la desventaja. Por su parte, Jesús Orozco descontó por el cuadro bonaerense al minuto 84.

