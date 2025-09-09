Victoria de Necaxa sobre Juventus en Liga Municipal

El Necaxa no tuvo mayores dificultades para abrir la puerta de la semifinal, en la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol, al vencer a Juventus con un claro marcador de 3 goles a 0.

En cotejo de cuartos de final que se disputó el pasado domingo en la cancha de Estancias, el conjunto necaxista hizo valer su condición de favorito ante la "vecchia signora" y avanzó a la siguiente ronda del Torneo Clausura 2025.

Marco Loredo se encargó de cimentar la victoria del Necaxa. Apenas se jugaba el minuto 7 del primer tiempo cuando Loredo mandó el esférico a las redes para darle una tempranera y motivadora ventaja al cuadro dirigido por Antonio Quintero.

Ya en la parte complementaria, Alan Calvillo se hizo presente en el marcador al ´56 para ampliar la ventaja necaxista, mientras que Kevin García apareció al ´82 para ponerle sellar el boleto de entrada a la semifinal.

TOROS VA A "SEMIS" EN SEGUNDA

De la mano de Jonathan Mares, el equipo de Toros venció al Atlético Buenos Aires por una holgada diferencia de 3-1 y accedió a la ronda semifinal de la categoría Segunda Fuerza.

Mares saltó a la cancha de la colonia Veteranos con la puntería afinada y lideró la ventaja de los astados, tras convertir goles a los minutos 15 y 81; por su parte, en una jugada desafortunada, Erick Galaviz empujó el esférico a su propia meta y contribuyó a hacer más abultada la desventaja. Por su parte, Jesús Orozco descontó por el cuadro bonaerense al minuto 84.