Acereros gana 2-1 a Tecolotes: Ramón Hernández brilla en el juego

En duelo de pitcheo, un par de rayitas de Ramón Hernández definieron la victoria de Acereros por la mínima diferencia de 2-1 sobre Tecolotes de los Dos Laredos, ayer en el primer juego de la serie en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Hernández estrenó el score en el primer rollo. El primera base de la Furia Azul sacó la esférica por el jardín izquierdo con un elevado para poner el 1-0 en el score; después, en la cuarta tanda, Rodolfo Amador pegó un sencillo con línea al prado derecho y Ramón Hernández cruzó el plato con la segunda rayita, la que a la postre decidió el resultado para la novena monclovense.

Para la sexta entrada, ante los lanzamientos de Iván Armstrong, los Tecos lograron recortar la distancia. Harold Ramírez disparó un rodado al jardín central y Francisco Arcia anotó la carrera del descuento.

En su tercera apertura de la campaña, Jackson Goddard trabajó 3 innings y un tercio sin permitir carrera, le pegaron 2 hits, dio 7 boletos y abanicó a 5 bateadores. Luego apareció Estalin Ortiz con relevo de una entrada en blanco que le valió el acierto, después, Ivan Armstrong lanzó 1.1 innings con una carrera aceptada, y cerró Ryley Gilliam con una entrada y un tercio para acreditarse su cuarto salvamento. Por los fronterizos, la derrota recayó en la labor de Nate Antone.

Además, Hernández fue el mejor bateador de la tropa azul al pegar de 3-2, mientras que Juan Mora, Rodolfo Amador, Eric Filia y Alan Trejo se fueron con un imparable.

Para hoy, en el tercer juego de la serie, Jorge Tavárez subirá al montículo por Acereros, mientras que Brandon Brennan es el pitcher probable por los Tecos.