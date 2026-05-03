Gacelas softbol Monclova logra contundente victoria 10-4 sobre Juniors

Con un explosivo rally de 5 carreras en la parte alta de la sexta entrada, las Gacelas le dieron tintes de paliza a la victoria por pizarra de 10-4 sobre Juniors en encuentro que sostuvieron ayer en el diamante de la Unidad Deportiva, dentro de la categoría "A" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Abigail Sánchez bateó de 3-3 con una tercia de rayitas pintadas, mientras que Neila Maldonado, Nancy Arellano y Andrea Ramos pegaron tripletes para apuntalar la ofensiva de las antílopes, mientras que en el montículo destacó Vika Andrade con sólida labor de 5.2 innings, con 4 carreras y el mismo número de hits en contra, 2 pasaportes y 8 ponches recetados, para anotarse el éxito.

Por su parte, Cecilia Córdova cargó con la derrota lanzando 6 entradas completas, en las cuales aceptó 10 anotaciones y 8 indiscutibles, además de regalar 2 bases por bolas y una por golpe.

Las Gacelas se adelantaron en la primera tanda con timbres de Katherine Lozada y Neila Maldonado, a la vez que las Juniors descontaron en el fondo de la inicial con solitaria carrera de Guadalupe López.

En el tercer rollo, Abigail Sánchez llegó al pentágono con su primera rayita del encuentro; después, en la quinta tanda volvió a timbrar junto a Maldonado para incrementar la ventaja; a su vez, la escuadra de Juniors reaccionó en el cierre de la quinta y se acercó peligrosamente con una triple producción elaborada por Daniela Amador, Crissel Martínez y Brenda Sepúlveda, para poner los cartones 5-4.

Pero el intento de rebelión fue sofocado de forma contundente en la apertura del sexto rollo, en el que Andrea Ramos pegó triplete para impulsar un par de carreras, luego timbró junto a Abigail Sánchez y Katherine Lozada para completar la decena en la cuenta de las Gacelas, mientras que en el fondo del sexto capítulo apareció Vika Hernández para encaminar el triunfo dominando a Devanhi Díaz e Ivana Briones, mientras que Neila Maldonado retiró el último tercio.