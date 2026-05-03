Acero 1080 se corona campeón de la Copa del Desierto en Monclova

Con una clara victoria por marcador de 55-40 sobre Fénix de Acuña, el quinteto de Acero 1080 se proclamó campeón de la Copa del Desierto de básquetbol, la cual se disputó ayer en la cancha del Gimnasio Hermanos Rangel.

Angel Martínez fue el guía que llevó a la escuadra acerera al triunfo, en la gran final de la justa. El del número "1" en el dorsal contribuyó con 17 puntos, incluyendo 3 triples, para apuntalar la ventaja, mientras que Emiliano Martínez aportó 11 unidades y Julián Martínez registró 10.

Por Fénix, Gonzalo Baldit y Juan Arellano se echaron al equipo en hombros y cada uno aportó 13 puntos para recortar la diferencia en los cartones finales.

Acero 1080 impuso una clara superioridad en la primera mitad del partido y selló una ventaja de 20-8 para enfilarse al triunfo. Ya en el complemento, la escuadra monclovense mantuvo el control con parciales de 18-12 y 17-10, para quedarse con la victoria.

Además de los mencionados, el certamen de categoría Preparatoria también contó con la participación de los equipos Mágicos de Cuatro Cienegas y Búfalos de la Prepa 24, los cuales se hicieron presentes con lo mejor de su roster y dieron férrea competencia por la copa.