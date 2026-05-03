Panteras ICC Secundaria ganan el título estatal de básquetbol 3x3

El equipo de ICC Secundaria tuvo una dominante actuación en la eliminatoria Estatal de básquetbol 3x3, y logró adueñarse del boleto a la Olimpiada Nacional del Deporte Escolar 2026.

Las Panteras jugaron con intensidad, velocidad y precisión sobre la cancha del Gimnasio Hermanos Rangel, y terminaron imponiéndose frente a otras cuatro escuadras que representaron a las diferentes regiones del Estado.

El roster campeón fue integrado por Jorge Padilla Flores, Carlos Hinojos Mata, Mauricio Medellín Rodríguez y Joshep García Rendón, quienes pusieron el talento y el carácter dentro del terreno de juego, mientras que desde la banca, el coach Olaguer Banda dirigió con lectura táctica y ajustes oportunos, respaldado por la coordinadora Karla Cervantes Leija.

En la fase eliminatoria, el ICC Secundaria enfrentó y venció a un competitivo representativo de la Región Norte, para quedarse con el pase directo a la final. En la otra llave, el combinado de la Región Sur libró un difícil primer cotejo ante su similar de la Carbonífera, y posteriormente venció a la escuadra de la Región Laguna, para definir a los dos finalistas.

Ya en la instancia decisiva, la quinteta de la Región Centro se topó con el conjunto de la Sur, en un partido parejo, de ida y vuelta, donde cada canasta a la máxima intensidad.

Con gran nivel de juego y el apoyo de su porra, las Panteras lograron inclinar la balanza a su favor y sellar un merecido triunfo para quedarse con el título estatal. Ahora, el equipo del ICC se alistará para encarar el siguiente reto en Guadalajara, donde del 31 de mayo al 5 de junio buscará trascender en la Olimpiada Nacional del Deporte Escolar 2026 y poner en el podio a Coahuila.