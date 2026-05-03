América avanza a semifinales tras vencer a Bravas de Juárez: 3-2

El América no evitó el sufrimiento, pero clasificó a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, al imponerse de último minuto 3-2 (global 4-3) ante unas Bravas de Juárez que dieron batalla con una jugadora menos.

El juego se puso cuesta arriba para el América a los 22 minutos. Aisha Solórzano, en su calidad de delantera estrella de las fronterizas, aprovechó un tropiezo de la defensora Kim Rodríguez en el área.

La dorsal 13 también destacó por su frialdad para definir, al recortar a la guardameta Sandra Paños y quedarle el marco totalmente abierto para el 1-2 global.

Las dirigidas por Ángel Villacampa pusieron orden, con la posesión y mayores llegadas a la portería de Emily Alvarado. En esa presión, Yunaira López perdió la concentración y vio el cartón rojo por doble amonestación (39´), luego de cortar con falta el avance de Scarlett Camberos.

La defensora dejó en desventaja numérica a las suyas y América lo aprovechó por la vía del penalti (42´). Irene Guerrero se encargó de ejecutar la pena máxima para irse 1-1 al descanso y con una notable labor arbitral de Itzel Hernández.

Para la segunda mitad, las Bravas de Juárez, bajo el mando de Oscar Fernández, dejaron un mensaje claro, que su visita a la capital no sería en vano.

A los 57´ las Bravas de Juárez hicieron valer su mote para descontar con el 1-2. Gol que caló profundo en el orgullo de las Águilas al tratarse de Aurelie Kaci la autora. La francesa, ex del América, en jugada a balón parado remató de cabeza, pero fortuitamente el balón encontró su destino en las redes de Sandra Paños.

De nueva cuenta el América estaba frente a la adversidad. Su condición de líder, y por ende de equipo favorito al título, se esfumó por el ímpetu de Juárez que en esfuerzos físicos no hicieron notar que jugaron con una menos sobre la cancha de la que se pretendía una fortaleza azulcrema.

Pero la localía respondió al cobijo de la afición y América alivió el sufrimiento con goles de Scarlett Camberos (72´) a pase de Sarah Luebbert y de Irene Guerrero (92´), para la remontada 3-2.