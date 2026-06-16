Acereros empatan 5-5 con Mariners en emocionante juego: Monclova

Con anotación de Alejandro Jiménez en el fondo de la séptima entrada, el equipo de Acereros emparejó la pizarra 5-5 ante Mariners, pero el tiempo ya no alcanzó para jugar extrainnings y el resultado del segundo juego de la serie semifinal quedó en suspenso.

Los navegantes, que habían perdido el primer encuentro, salieron al diamante con la mecha encendida y buscando nivelar la serie. Tomaron ventaja en la segunda tanda con un jonrón de Eduardo Alfaro, llevándose por delante a Armando de León, mientras que Lucio Hernández disparó jonrón solitario en la cuarta para poner los cartones 3-0.

Pero la novena acerera reaccionó en el sexto rollo y remontó de forma momentánea con un rally de 4. Gael Cancino inició el ataque con una rayita, luego Mateo Moreno impulsó un par, mientras que Enrique Rodríguez fue remolcado por Edwin Hernández para sellar la cuarta anotación.

El encuentro se tornó aún más dramático en la parte alta del séptimo y último rollo, en el que los Mariners retomaron la ventaja con anotación de Alfaro y Josué González para adelantarse 5-4; sin embargo, en el cierre de la misma tanda apareció Alejandro Jiménez para timbrar la del empate parcial, y los extrainnings ya no pudieron jugarse debido a la falta de luz.

De esta manera, ambos equipos esperan fecha y hora para la definición del segundo encuentro de la serie. Una victoria de Acereros le significaría el pase a la final, mientras que los Mariners buscan la victoria para obligar al tercer y decisivo duelo.