Acereros se posicionan segundos en standing de la Liga Furiazul

Los Rangers de Sabinas portan el banderín de favorito para campeonar en la categoría 13-14 años. Tras 9 series disputadas, los vigilantes marchan al frente del standing con marca perfecta.

Ya son 8 victorias consecutivas las que registran los Rangers en la presente campaña de la Liga de Furiazul, para ostentar el liderato con impecable récord de 8-0 y un porcentaje de 1.000. Con esto, la novena de Sabinas se ha consolidado como el principal candidato al título.

Por su parte, los Acereros aparecen en la segunda posición del standing con 8 juegos ganados y una derrota, promediando .889, mientras que Cubs y Rangers de Frontera comparten créditos con marca de 5 triunfos, 2 derrotas y una efectividad de .714.

A su vez, el equipo de D-backs aparecen en el quinto sitio de la competencia tras sumar 5 victorias a cambio de 3 descalabros, seguido por Mariners que ha logrado 4 victorias y tiene 3 derrotas.

Ya con récord negativo aparece la novena de Astros, que suma 4 juegos ganados por 5 perdidos, seguido por la novena de Diablos de Sacramento que tiene récord de 2-6, luego aparecen los Cardenales con 2-7, mientras que Acereros Jr. en dos apariciones ha conseguido un triunfo a cambio de una derrota.

Finalmente, en la parte baja del standing se ha estancado el representativo de La Salle, el cual ha caído en sus 6 duelos disputados, mientras que el equipo de Castaños se aloja en el sótano con 8 derrotas en fila.