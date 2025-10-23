Triunfo de Argentina sobre México en Mundial Sub-20 causa controversia

El triunfo sobre México en el Mundial Sub-20 sigue causando eco. El argentino Gianluca Prestianni no acabó con la polémica y destacó la eliminación sobre el Tricolor en los Cuartos de final, además de expresar su felicidad de que algunos países estén en contra de ellos porque los hace sentir que están haciendo las cosas bien.

"Nosotros sabíamos que, si le dábamos importancia a la gente de México o de Chile, que nos cargaban porque aparecen cosas, a nosotros no nos importaba. Nosotros le ganamos a México y los dejamos afuera. Chile ni clasificó a cuartos, quedó afuera en octavos. Nos pone felices que todos los países estén en contra de nosotros, te hace sentir que estás haciendo las cosas muy bien", declaró el jugador argentino en el programa Cambio de Frente, de Vestuario Stream.

En los Cuartos de final, Argentina venció 0-2 a México en el Estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago, con goles de Maher Carrizo al 9' y Mateo Silvetti al 56'. El Tricolor sufrió las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez.

Gianluca Prestianni reiteró los triunfos sobre México y Colombia, selecciones que hablaron antes de los partidos. Cuando perdieron la final ante Marruecos, admitió que se silenciaron.

"Le ganamos a México y a Colombia que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final, nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos. Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes", agregó.

Marruecos ganó el Mundial Sub-20 tras vencer 0-2 a Argentina el pasado domingo 19 de octubre de 2025.